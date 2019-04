Un nouveau directeur au Service de sécurité incendie à Sainte-Julie à compter du 1er juin

La Ville de Sainte-Julie est fière d’annoncer la nomination de M. Marc Tremblay au poste de directeur du Service de sécurité incendie à compter du 1er juin prochain, succédant ainsi à M. Daniel Perron qui prendra sa retraite après une carrière émérite.

M. Tremblay est à l’emploi de la Ville de Sainte-Julie depuis janvier 1994. Au fil des ans, il a occupé les postes d’inspecteur en prévention des incendies, pompier, chef opération-prévention et chef opération-formation/intervention, poste qu’il occupait depuis janvier 2015. Il possède un certificat en gestion des ressources humaines et poursuit des études de deuxième cycle en gestion des ressources humaines en sécurité publique.

« M. Tremblay possède toutes les qualités pour relever les défis qui se présenteront à lui en tant que directeur du Service de sécurité incendie. Ayant progressé dans l’organisation, il possède une grande connaissance de Sainte-Julie et du milieu de la sécurité incendie. Au nom de tous les membres du conseil municipal et du personnel de la Ville de Sainte-Julie, je lui souhaite le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions », mentionne le directeur général de la Ville de Sainte-Julie, M. Pierre Bernardin.

Départ à la retraite de M. Daniel Perron

La nomination de M. Tremblay fait suite à l’annonce du départ à la retraite de M. Daniel Perron, actuel directeur du Service de sécurité incendie, qui quittera ses fonctions le 31 mai. Figure bien connue dans le domaine de la sécurité incendie, il est impliqué depuis plusieurs années au sein de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec et de l’Association canadienne des chefs pompiers. Sous sa direction, le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie s’est positionné favorablement dans la région, notamment grâce à l’implantation en 2014 d’une unité de soutien technique pour faciliter le déplacement de la clientèle bariatrique, devenant à l’époque le premier service incendie au Québec à mettre sur pied une telle unité.