Une vente d’arbres à prix réduit le 25 avril pour les citoyens julievillois

La Ville de Sainte-Julie tiendra une vente d’arbres à prix réduit le 25 avril 2019 à compter de 18 h. Les citoyens pourront alors se procurer l’un des 350 arbres offerts à un coût variant entre 50 $ et 70 $.

La vente se déroulera en ligne sur le site Internet de la Ville ainsi qu’en personne au comptoir du Service des loisirs selon la formule « premier arrivé, premier servi », et ce, jusqu’à épuisement des stocks. La quantité est limitée à un arbre par propriété.

La vente est réservée aux citoyens de Sainte-Julie et l’acheteur devra posséder une carte loisirs valide pour conclure la transaction. Pour les achats en ligne, les citoyens devront créer leur profil dans le site Sport-Plus avant de pouvoir acheter un arbre.

Arbres proposés

Les acheteurs pourront choisir l’une des sept essences suivantes :

• Amélanchier « Robin Hill »

• Érable de Norvège « Crimson Sentry »

• Érable rouge « Red Sunset »

• Ginkgo biloba « Princeton Sentry »

• Phellodendron de l’Amur

• Pommetier « Royal Raindrops »

Les jeunes arbres prêts à planter seront livrés à la mi-mai, en pot ou en motte, directement à la résidence de l’acheteur. Ils ne comportent aucune garantie.

Pour en savoir plus sur les essences disponibles et les modalités de la vente, il suffit de consulter ce lien : ville.sainte-julie.qc.ca/fr/317/Vente_d_arbres_a_prix_reduit.