Opération Enfant Soleil remet 30 062 $ à l’Hôpital Pierre-Boucher

Les petits gestes des gens à l’endroit d’Opération Enfant Soleil ont permis à l’organisme de poser à son tour de grands gestes afin d’assurer le mieux-être des enfants de la Montérégie. C’est ainsi que, dans le cadre de la tournée provinciale des porte-paroles, Maxime Landry et Félix-Antoine Tremblay ont remis 51 294 $ au CISSS de la Montérégie-Est, alors qu’un octroi de 5 982 $ provenant du Fonds Josée Lavigueur a également été versé au CPE Les Jardins d’Honorine.

Ainsi, 30 062 $ ont été remis à l’Hôpital Pierre-Boucher en précisant qu’un premier montant de 5 720 $ financera l’achat d’un tire-lait et de deux moniteurs de saturomètre, équipements mesurant instantanément et en continu la quantité d’oxygène dans le sang de l’enfant.

Les responsables ont également fait savoir qu’afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau-nés, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux verseront chacun la somme de 12 171 $ pour permettre l’achat d’un Infant flow, appareil offrant une ventilation mécanique pour les nouveau-nés en situation de détresse. Les porte-paroles ont rappelé que, depuis 2011, Opération Enfant Soleil a remis 302 098 $ à cet hôpital.

Dans les autres établissements

Un montant de 9 037 $ a été octroyé à l’Hôtel-Dieu de Sorel afin d’acheter deux otoscopes, du matériel d’évaluation en orthophonie ainsi qu’un système de photothérapie permettant le traitement précoce de la jaunisse. Depuis 1992, Opération Enfant Soleil a remis 336 984 $ à cet établissement de santé.

À l’Hôpital Honoré-Mercier, une somme de 12 195 $ servira à l’achat de deux moniteurs de saturomètre. De plus, l’octroi versé financera également l’achat de deux systèmes de photothérapie, lesquels permettront le traitement précoce de la jaunisse. Ajoutons qu’Opération Enfant Soleil a remis 472 965 $ à cet hôpital depuis 1994.

Finalement, un premier don de 5 982 $ a été versé au CPE Les Jardins d’Honorine, somme provenant du Fonds Josée Lavigueur, qui vise à promouvoir la santé physique et mentale chez les enfants par l’activité physique. Cet argent sera utilisé pour l’achat de trois vignes d’escalade et de jeux qui permettront aux enfants de grimper. Ces éléments favoriseront le développement de nouveaux intérêts chez l’enfant et aideront à leur transmettre de saines habitudes de vie par l’activité physique, a-t-on précisé.

Il est à noter qu’à ce jour, 3 919 896 $ ont été attribués dans la région de la Montérégie afin d’offrir les meilleurs soins ainsi qu’une qualité de vie optimale aux enfants en période d’hospitalisation en aménageant des espaces favorables à leur guérison. C’est plus de 240 millions de dollars qui ont été remis partout dans la province grâce à la générosité de milliers de Québécois, à l’appui des bénévoles et au dévouement des partenaires.

En terminant, soulignons que les histoires des Enfants Soleil provenant de chacune des régions du Québec seront présentées le 2 juin prochain lors du Téléthon Opération Enfant Soleil, diffusé sur le réseau TVA de 7 h à 22 h, en direct du Centre de foires d’ExpoCité à Québec.