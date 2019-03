La député de Verchères félicite une jeune auteure de 16 ans de Sainte-Julie à l’Assemblée nationale

Dans notre édition du 12 mars dernier, nous avons raconté l’histoire de la jeune Félicia Lehoux, âgée de 16 ans, qui avait demandé à ses parents, comme cadeau de Noël, de l’aider à publier son premier livre. Quelques semaines plus tard et après de nombreuses démarches de sa part, la jeune Julievilloise a eu le bonheur de voir ses écrits prendre la forme d’un roman de 100 pages qui parle de son héroïne, Haïdi Santorini, elle aussi âgée de 16 ans.

Félicia nous expliquait qu’elle aime écrire depuis qu’elle est toute petite et, pendant des années, elle a imaginé plein d’histoires dans ses cahiers lignés et c’est parmi ces écrits qu’est né son premier livre. « Haïdi Santorini a elle aussi 16 ans et elle est en secondaire V. Elle a la confiance à zéro, elle se trouve plutôt enrobée – mais ça, c’est elle qui se voit comme ça! – et elle se trouve nulle en amour », nous expliquait-elle.

« Par contre, elle veut augmenter peu à peu sa confiance en elle pour l’aider à réaliser son plus grand rêve qui est de devenir une danseuse étoile. Pour y arriver, Haïdi peut heureusement compter sur sa sœur, son amie et un garçon très mignon qui vont l’encourager et qui l’aideront à réaliser son rêve. »

« J’aime aussi beaucoup dessiner depuis que je suis toute petite et j’ai fait environ un dessin à chaque page de l’histoire, d’ajouter celle qui entend aller en arts visuels au Cegep. Au début, Haïdi se voit plutôt grosse dans le miroir, mais au fur et à mesure que l’histoire avance, elle se voit de plus en plus mince – en fait, comme elle est en vérité! – et elle s’accepte de plus en en plus. »

Cette histoire a valu bien des encouragement à la jeune Félicia après publication de l’article et la député de Verchères, Suzanne Dansereau, a même tenu à souligner cette réalisation hors du commun à l’Assemblée nationale, alors que la Julievilloise était invitée à assister à l’événement.

« J’aimerais féliciter une jeune du comté de Verchères et citoyenne de Sainte-Julie, Félicia Lehoux, âgée de 16 ans seulement, pour la publication de son premier intitulé Haïdi Santorini. À Noël dernier, elle a demandé de l’aide à ses parents pour publier son livre. Cette étudiante en Ve secondaire qui a toujours eu un penchant pour l’écriture a voulu réaliser son rêve et faire connaître son héroïne au grand public. »

« Son souhait est maintenant exaucé puisque son roman est maintenant disponible dans quelques librairies et à la bibliothèque de Sainte-Julie. Je veux donc souligner l’audace et la persévérance de cette jeune auteure. Encore une fois, toutes mes félicitations! », de lancer la députée qui a pu rencontrer par la suite l’adolescente qui n’aurait jamais cru que son livre lui aurait valu d’être félicitée à l’Assemblée nationale!