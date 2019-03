L’assemblée publique en bref: Varennes donne son appui à une déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le lundi 18 mars dernier à la Maison Saint-Louis à Varennes.

• Le conseil municipal a donné son appui à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour une déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique qui porte sur la nécessité de réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Il est à noter que la CMM s’inspire d’une déclaration rédigée et promue par des militants environnementalistes qui tentent de la faire adopter par les municipalités afin qu’elles puissent à leur tour exercer une pression politique sur les instances supérieures. La déclaration reconnaît notamment que, pour limiter à 1,5 degré le réchauffement planétaire, il est nécessaire de transformer rapidement les secteurs de l’aménagement du territoire, de l’énergie, de l’industrie, du bâtiment, des transports et de l’urbanisme, comme l’indique le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son rapport publié au début d’octobre 2018.

• Un avis de motion a été proposé en vue mettre en place un nouveau programme d’aide financière pour améliorer l’accessibilité universelle des bâtiments sur le territoire de Varennes. Les détails seront présentés au cours des prochaines semaines.

• Un avis de motion a aussi été donné pour signifier l’intention du conseil municipal d’adopter un règlement d’emprunt pour l’agrandissement et la mise aux normes de la caserne. Un inventaire archéologique sera réalisé sur le site pour respecter les exigences gouvernementales.

• Les élus ont accordé une subvention annuelle de 20 000 $ à l’Association des enfants et adultes handicapés de Boucherville et Varennes.

• Un règlement a été adopté pour modifier certaines interdictions de stationnement sur le boulevard de la Marine, ainsi que les rues Dalpé et de la Prairie.

• La Ville a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule 100 % électrique dans le cadre du projet Système d’autopartage avec véhicule électrique en région (SAUVéR).

• Un mandat a été donné pour la construction d’un second belvédère sur un brise-glace situé dans le parc de la Commune.

• La Ville a procédé à l’acquisition de dix trottinettes 100 % électriques de type GeeBee.

• Les élus ont autorisé un budget pour la réfection des chemins Charles-Aimé-Geoffrion et de la Rivière-aux-Pins dans le secteur rural.

• Le conseil municipal se conformera aux normes du ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques du Québec en lien avec gestion optimale des eaux pluviales pour le futur projet résidentiel dans le secteur Transit Oriented Development (T.O.D.) sur la rue Jules-Phaneuf.

(Mention de source : Ville de Varennes)