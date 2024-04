Varennes: un citoyen dévoué depuis 31 ans

Lors de l’assemblée publique du 8 avril, un hommage a été rendu à Christian Lavallée, un citoyen qui a consacré 31 années de sa vie à l’enrichissement de la communauté en tant que membre du comité consultatif d’urbanisme (CCU).



Selon le maire, Martin Damphousse, M. Lavallée a exercé un rôle crucial au sein du CCU, offrant son expertise bénévole afin d’éclairer les décisions municipales en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.



« Les décisions du CCU sont souvent délicates, nécessitant une analyse approfondie et des discussions parfois ardues. C’est ici que la diplomatie et le professionnalisme exemplaire de M. Lavallée ont brillé, contribuant à maintenir la cohésion urbaine de notre ville », a déclaré à cette occasion M. Damphousse.



Il a ajouté, au nom de tous les Varennois, de ses collègues au sein du CCU et des employés municipaux, que le conseil municipal exprime ses plus sincères remerciements pour ces 31 années d’implication exceptionnelle.