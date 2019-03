Des élèves du secondaire et du centre de formation professionnelle honorés à Sainte-Julie pour leur persévérance

Les membres du conseil municipal ont honoré hier soir 14 élèves de l’école secondaire du Grand-Coteau et du Centre de formation professionnelle des Patriotes qui se sont démarqués dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Ces derniers ont été choisis par leur école respective lors d’une tournée à laquelle participaient les membres du conseil municipal et la Commission scolaire des Patriotes.

La cérémonie a eu lieu en présence de la présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, de la commissaire scolaire Béatrice Ronveaux et du représentant du député fédéral de Montarville. « Chaque année, quand je participe à la tournée de vos écoles avec mes collègues du conseil municipal, je suis impressionnée et inspirée par ce que vous accomplissez chaque jour en vous dépassant. J’aimerais aussi souligner l’apport des directions d’école, l’énergie mise par vos professeurs et le soutien de vos parents et de vos familles dans votre cheminement scolaire », a précisé la mairesse Suzanne Roy lorsqu’elle s’est adressée aux élèves présents pour l’occasion.

À propos des Journées de la persévérance scolaire à Sainte-Julie

Chaque année depuis cinq ans, les membres du conseil municipal se rendent dans chacune des écoles en février pour remettre un certificat et un cadeau aux jeunes qui se sont démarqués dans leur parcours scolaire par leur persévérance. Ces jeunes sont par la suite reçus à l’hôtel de ville avec leurs familles pour signer le livre d’or de la Ville et reçoivent un cadeau souvenir. Pour ce projet, la Ville est d’ailleurs finaliste cette année au Mérite Ovation municipale de l’Union des municipalités du Québec. Les gagnants seront connus en mai prochain à Québec.

Élèves reconnus par école :

École secondaire du Grand-Coteau :

• Louis Dumulong

• Alexe Tourville

• Olivier Gaudreault

• Alicia Hébert

• Carl Zimmer

• Hélyane Lessard

• David Beauregard

• Julie-Ann Thibodeau

• Henri St-Aubin

• Mélya Létourneau

• Audrey Munn-Salvas

• Philippe Collard

École de formation professionnelle des Patriotes :

• Simon Gauthier

• Cathy Corriveau