Soirée d’information sur la sécurité ferroviaire à Boucherville le 28 mars

Quel est le bilan du gouvernement et quelles sont les ouvertures pour notre circonscription ?

Le député Xavier Barsalou-Duval convie toute la population de la circonscription à un panel d’information et de discussion sur le thème de la sécurité ferroviaire. La rencontre se tiendra le jeudi 28 mars à 19 h au Complexe Volta situé au 30, rue des Frères Lumière à Boucherville.

Pour l’occasion, le député reçoit des conférenciers très engagés dans ce dossier. Madame Anne-Marie St-Cerny, auteure du livre Mégantic : une tragédie annoncée a fait son cheval de bataille d’un retour à une réglementation plus rigoureuse du secteur ferroviaire. Le deuxième, déjà bien connu dans la circonscription puisqu’il a été député de Marguerite D’Youville à l’Assemblée nationale, Monsieur François Beaulne, porte-parole de l’organisme Sécurité ferroviaire Rive-Sud.

« La question de la sécurité du transport par train est une grande préoccupation pour de nombreux citoyens de la circonscription. Cet enjeu revient de façon récurrente depuis bon nombre d’années, et ce, encore davantage depuis la tragédie de Lac-Mégantic. C’est un dossier qui me tient à cœur et c’est pourquoi j’ai décidé d’inviter Mme St-Cerny et M. Beaulne à nous en parler », a déclaré Xavier Barsalou-Duval.

Tous ceux qui se sentent interpellés ou qui veulent en apprendre davantage sur la sécurité ferroviaire et le possible réaménagement de la voie ferrée y sont les bienvenus. Les citoyens pourront s’exprimer au cours de cette assemblée.