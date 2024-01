Des marcheurs vraiment dynamiques à Boucherville

Les membres du club de marche dynamique de Boucherville ont laissé de côté leurs espadrilles, à la fin décembre, pour se retrouver au restaurant autour d’un bon repas afin de souligner une autre année d’activités.

Le club de marche dynamique de Boucherville est un groupe de femmes et d’hommes qui veulent maintenir ou améliorer leur condition physique par la marche rapide dans des conditions sécuritaires. La bonne humeur et les encouragements y sont de mise. Une condition de santé adéquate, de bons souliers de marche et un sourire sont les seules conditions requises pour joindre le groupe.

Habituellement, les responsables du groupe organisent trois activités par semaine soit

les mardis et jeudis, de 19h à 20h10 pour une marche de 7 km, et le dimanche de 9h à 9h30 (3 km), de 9h30 à 10h40 (7 km), et de 10h45 à 11h55 (7 km). Les départs et arrivées se font au centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Le groupe compte actuellement plus de 320 membres et les personnes intéressées peuvent obtenir plus d’information au www/marchedynamique.com.