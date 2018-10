Varennes fera l’acquisition de quatre afficheurs de vitesse radar mobile

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le lundi 1er octobre dernier à la Maison Saint-Louis à Varennes.

• Afin d’accroitre la prévention des excès de vitesse et la sécurité des citoyens sur le territoire de Varennes, la Ville fera l’acquisition de quatre afficheurs de vitesse radar mobile.

• Un avis de motion a été donné par le conseil pour le retrait de l’interdiction de stationnement sur la rue Massue, les lundis et mercredis, du côté des numéros civiques pairs.

• Les élus ont adopté un avis de motion en vue du dépôt d’un projet règlement de concernant la sécurité, la paix et l’ordre afin d’encadrer la consommation de cannabis à certains endroits sur le territoire. Une séance spéciale a eu lieu le 15 octobre afin d’adopter le règlement. L’information à ce sujet sera diffusée aux citoyens au cours du mois d’octobre.

• Un autre avis de motion a été donné relativement à la présentation et au dépôt d’un projet de règlement relatif au stationnement hivernal. Les informations seront communiquées aux citoyens au cours du mois de novembre.

• Un premier projet de règlement a également été adopté pour modifier les règles de stationnement de nuit en période hivernale dans certains stationnements municipaux. Les détails seront annoncés sous peu.

• Enfin, trois nouveaux panneaux d’interprétation du patrimoine seront installés sur le belvédère aménagé sur un brise-glace dans le parc de la Commune.

Autre assemblée publique

Voici également le résumé de la séance publique tenue le 10 septembre dernier à la Maison Saint-Louis.

• Une dépense et un emprunt de 8 M$ sont décrétés pour la construction des nouveaux ateliers municipaux. Cette dépense sera remboursée par la vente du terrain de l’actuel garage municipal.

• En matière de circulation, le rond-point de la rue de la Tenure devient un sens unique entre les numéros civiques 368 et 420.

• Divers organismes communautaires et à but non lucratif seront exemptés d’obtenir un permis pour des activités de colportage.

• Les élus ont adopté un programme d’aide à l’implantation de mesures de mitigation le long du nouvel itinéraire de transport lourd.

• Un mandat est octroyé à une firme d’architecte pour l’élaboration des plans et devis d’une future caserne pour les pompiers.

• Le conseil municipal désigne officiellement le nom de « rue de l’Innovation » à la voie de circulation qui sera bientôt construite dans la zone industrialo-portuaire. (Mention de source : Ville de Varennes)