Une jeune élève de l’école De Mortagne remporte le concours « Prise 7 – Action !»

Laura Duquette, élève au Programme d’éducation internationale à l’école secondaire De Mortagne, a remporté le concours « Prise 7 – Action! ».

Laura a décroché le prix Meilleur film deuxième cycle du secondaire pour son court métrage documentaire intitulé La P’tite Bête noire. Un trophée lui sera décerné le 21 juin prochain lors d’une courte cérémonie à l’école.

Pour une septième année consécutive, l’Association des cinémas parallèles du Québec (ACPQ) récompense les talents des jeunes qui réalisent des films dans le cadre de ce concours organisé par les responsables du programme d’éducation cinématographique L’OEIL CINÉMA.

Un jury indépendant composé de professionnels du cinéma choisit les gagnants.

En 2017-2018, le programme L’OEIL CINÉMA a rejoint 187 enseignants et 15 080 élèves dans 36 villes du Québec. Des jeunes du primaire et du secondaire ont expérimenté différents métiers du cinéma et certaines techniques cinématographiques dans les 105 ateliers pratiques offerts par des professionnels sur l’ensemble du territoire québécois