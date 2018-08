Une excellente performance des athlètes du Club d’aviron de Boucherville au ERA

La 98e régate annuelle de l’Association de l’Est (ERA) en aviron s’est tenue les 30 juin et 1er juillet derniers au Bassin olympique de Montréal, et ce, en pleine canicule. Les athlètes de tous âges du Club ont eu l’occasion de se mesurer à plusieurs rameurs provenant de nombreux clubs d’aviron du Québec ainsi que de l’Est du Canada et de l’Ontario.

Une fois de plus, les athlètes du Club d’aviron de Boucherville se sont illustrés dans de nombreuses catégories. En effet, Emanuel Muller et Arnaud Muller, dominant leur catégorie U15, ont respectivement remporté les première et deuxième positions en skiff (bateau individuel) en plus d’obtenir une première position en double. Du côté féminin, le double composé de Sandrine Noël et Caroline Ouellet a obtenu la deuxième position dans la catégorie U19 et celui composé de Florence Morin et Laurence Noël a également remporté la deuxième position dans la catégorie senior. Les quatre filles ont aussi recueilli une deuxième position en quad senior féminin. Bravo à tous les athlètes du Club qui ont participé et bravé la chaleur!