Une aide financière de 2 550 000 $ à l’entreprise Labplas de Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

Le 22 juin dernier, les gouvernements du Québec et du Canada ont accordé des aides financières globales de 3,2 M$ à deux entreprises situées dans la circonscription fédérale de Montarville, soit Tecnar Automation, de Saint-Bruno, et Labplas, de Sainte-Julie, afin de leur permettre de poursuivre leurs activités d’innovation et de développement sur les marchés étrangers.

Labplas fabrique des produits d’échantillonnage répondant à des besoins très pointus d’analyse, de salubrité et de composition dans les industries agroalimentaires, pharmaceutiques, médicales, chimiques, vétérinaires et environnementales.

Son projet d’investissement vise à faire l’acquisition et à concevoir plusieurs équipements de production innovants en lien avec l’intelligence artificielle. L’entreprise située sur la rue Nobel mettra également en œuvre des activités de commercialisation à l’international afin de mieux soutenir et continuer son expansion dans les 56 pays où ses produits sont distribués.

Pour appuyer ce projet évalué à 3,3 M$ et qui devrait mener à la création d’une vingtaine d’emplois, un prêt sans intérêt de 900 000 $ sera versé par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec, par l’entremise du programme ESSOR. De plus, un prêt de 900 000 $ a été consenti par Investissement Québec, tandis que Développement économique Canada a versé une contribution remboursable de 750 000 $ en vertu du Programme de développement économique du Québec.

« Œuvrant depuis plus de 30 ans dans une industrie hautement compétitive qui dessert des marchés pointus d’analyse, ce plan d’investissements sur trois ans permettra à Labplas de demeurer une référence et l’un des leaders dans plus de 50 pays à travers le monde et de continuer à viser encore plus haut ainsi qu’à y représenter fièrement le Québec et le Canada », a déclaré Danielle Lafond, présidente de Labplas.

Pour sa part, Tecnar Automation conçoit et développe des senseurs de pointe destinés à la gestion et à la surveillance des processus industriels, principalement dans les secteurs de la sidérurgique et du transport. La direction prévoit pour sa part réaliser des vitrines technologiques en Asie et en Europe pour faire connaître ses produits.

« En innovant et en partant à la conquête de nouveaux marchés, les entreprises accroissent souvent leur part de marché, il est vrai, mais elles font beaucoup plus : elles améliorent la qualité des emplois qu’elles créent, repoussent les limites de toute leur industrie, font croître notre économie. Je me réjouis de l’appui financier de Développement économique Canada à ces deux entreprises dont l’audace nous propulse tous », a mentionné à cette occasion le député fédéral de Montarville, Michel Picard.

Notons en terminant que les projets qui seront réalisés par ces deux entreprises de la Montérégie représentent des investissements totalisant 4,85 M$.