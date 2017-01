Suite à un incendie, les pompiers de Sainte-Julie invitent les citoyens à être prudents avec les cendres chaudes

Crédit photo : iStock

Suite à l’incendie du bac de matières résiduelles d’une résidence de Sainte-Julie en fin de semaine dernière, le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie demande aux citoyens d’être prudents avec les cendres provenant d’un appareil de chauffage au bois en insistant sur le fait qu’elles peuvent rester chaudes plusieurs jours après utilisation.

Les pompiers de Sainte-Julie recommandent donc de respecter les consignes de sécurité suivantes :

 Il faut déposer les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle mécanique.

 Les cendres ne doivent jamais être entreposées à l’intérieur, car elles peuvent causer un incendie ou générer du monoxyde de carbone.

 Il faut entreposer les cendres dans un contenant métallique doté d’un couvercle à l’épreuve du vent. Celui-ci doit être installé à l’extérieur, à une distance d’au moins 1 mètre de tout matériau combustible. Les matériaux combustibles incluent les résidences, cabanons, patios, bacs de matières résiduelles, etc.

 Après avoir été ainsi entreposées pendant au moins 72 h, les cendres doivent ensuite être vérifiées pour s’assurer qu’elles ont refroidi adéquatement. Elles peuvent en effet rester chaudes jusqu’à une semaine après utilisation.

 Une fois refroidies, les cendres peuvent être entreposées à l’extérieur et utilisées comme engrais sur le terrain ou dans le potager au printemps, ou encore dans un composteur domestique. En plus de présenter une valeur agronomique importante, elles repoussent les limaces et les escargots! Pour en savoir plus sur les usages possibles, il suffit de consulter ce lien : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/articles/cendre-poele-bois-201305.pdf. Il est interdit de déposer les cendres dans les bacs de matières résiduelles et celles-ci ne sont pas acceptées à l’écocentre.