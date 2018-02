Le studio Triple Boris de Varennes est finaliste au concours « LADN Montérégie » 2018

Crédit photo : Patrick Roger Photographe

C’est devant près de 160 invités que la Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie a procédé le 8 février dernier au dévoilement des dix finalistes du concours « LADN Montérégie » 2018. Parmi eux, on compte une entreprise de la MRC de Marguerite-D’Youville, le studio indépendant de développement de jeux vidéo, d’applications mobiles et de vidéo d’animation, Triple Boris, de Varennes.

Au total, 80 entrepreneurs de partout dans la région ont déposé leur candidature à l’édition 2018 du concours qui vise à reconnaître le Leadership, l’Audace, la Détermination et l’esprit Novateur des entrepreneurs d’ici.

Les dix finalistes au concours sont (par ordre alphabétique) : Brigitte Gallant, Au Machin Chouette centre d’amusement, Saint-Jean-sur-Richelieu, Éric Lefebvre, Aléas, Longueuil, Isabelle Audet, Biotifull, Saint-Bruno, Lorena Meneses, Mareiwa, café colombien, Saint-Hyacinthe, Luc Dorion, Therio Innovation, Saint-Hubert, Nancy Couture, Pot de Bonheur/Créations NC5, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Noémie Labbé-Roy, Les chiens Togo, Beloeil, Serge-Éric Blais, Les concepts orthopédiques Turtlebrace, Saint-Hyacinthe, Simon Dansereau, Triple Boris, Varennes, Thao Nguyen, Bonbon Collections, Saint-Bruno.

Une croissance fulgurante

Rappelons que Triple Boris est un studio indépendant de développement de jeux vidéo, d’applications mobiles et de vidéo d’animation qui est situé à Varennes. L’entreprise a vu le jour en 2014 en affichant une volonté de créer des jeux accessibles au grand public et de se positionner comme leader de l’industrie québécoise. En 2016, Triple Boris a adhéré à la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec. La même année, plusieurs membres de l’équipe obtiennent la certification Unity, un moteur de jeu multiplateforme très utilisé dans l’industrie. Puis, en avril 2016, l’entreprise a remporté le prix dans la catégorie « Innovation technologique et technique » du Défi OSEntrprendre au niveau local. L’équipe compte aujourd’hui une quinzaine d’employés au « Novo Game Lab », à Varennes.

La population et la communauté d’affaires sont donc invitées à venir rencontrer les dix finalistes, les encourager et assister au dévoilement des six lauréats des prix « LADN » qui se partageront 13 500 $ en bourses, lors de l’événement qui se tiendra le 21 mars prochain chez Dock 619 à Longueuil. Au cours de cette journée, animée par Manuel Hurtubise, seront présentés des témoignages et conférences d’entrepreneurs inspirants, des ateliers interactifs et un panel Solution Express.

Au terme de la soirée, cinq des dix finalistes seront couronnés dans les catégories Leadership, Audace, Détermination, esprit Novateur, Coup de cœur et on dévoilera le Grand prix LADN Montérégie.