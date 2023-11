Basilique Saint-Anne de Varennes : 175 000 $ pour assurer sa pérennité

Il y a seulement huit basiliques à travers tout le Québec et ces bâtiments souvent plus que centenaires nécessitent d’importantes sommes pour leur entretien, malgré la désaffection des fidèles. La basilique Sainte-Anne de Varennes recevra pour sa part une aide provinciale de 175 000$ afin d’aider à assurer sa pérennité pour les générations futures.

C’est la députée de Verchères et ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, qui en a fait l’annonce le 22 novembre. Cette aide financière permettra de financer jusqu’à 80 % des coûts des projets ayant préalablement fait l’objet d’un processus de sélection du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

« La basilique de Sainte-Anne, joyau inestimable, a une importance historique et architecturale majeure, étroitement liée à l’attachement de notre communauté », a précisé Mme Roy. « Au-delà de son statut d’édifice sacré, elle témoigne de notre histoire et est un emblème culturel. Cette subvention joue un rôle crucial dans la préservation de ce lieu empreint de mémoire pour les générations futures. »

« La Basilique Sainte-Anne est bien plus qu’un édifice sacré ; elle incarne l’histoire de notre communauté et demeure un lieu de recueillement pour de nombreuses générations », a renchéri le prêtre et recteur de la basilique Sainte-Anne de Varennes, Mario Desrosiers. « Cette généreuse aide financière renforce notre détermination à veiller sur ce trésor architectural, assurant ainsi sa pérennité pour les générations futures. »