Stéphane Bergeron veut récolter les fruits du travail amorçé

Crédit photo : Courtoisie

C’est au Verger des pommiers d’or de Calixa-Lavallée, sous le thème des récoltes, que le député sortant et candidat du Parti Québécois dans la circonscription de Verchères, M. Stéphane Bergeron, a tenu le dernier événement médiatique de sa campagne électorale. « Si nous avons choisi ce thème, c’est afin d’illustrer l’immense potentiel du Québec, un potentiel qui n’attend qu’à être déployé afin d’affirmer notre existence et notre détermination à protéger et à faire rayonner notre spécificité », a déclaré M. Bergeron.

Récolter ce qui a été semé

On parle ici d’un « dernier événement médiatique », mais Stéphane Bergeron continuera à sillonner la circonscription jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote, comme il le fait depuis 25 ans, et plus spécifiquement depuis les tout premiers jours de cette campagne. Par la suite, il poursuivra assidûment le travail pour le mieux-être de ses concitoyennes et concitoyens. « Nous avons planté plusieurs graines au cours du mandat et le bilan que j’ai présenté pendant cette campagne démontre que la récolte a jusqu’ici été des plus fructueuses. Mais comme dans le monde agricole, certaines récoltes surviennent plus tard. Il importe donc de poursuivre sur cette lancée afin de récolter l’ensemble des fruits du travail amorcé, sans compter les nouveaux semis que je compte démarrer, tel que je l’annonçais en dévoilant mes engagements », de déclarer monsieur Bergeron.

Derrière les mesures annoncées, un véritable choix de société

« Cette élection est déterminante, car la population doit choisir entre les soi-disant ‘‘vraies affaires’’ que les libéraux nous ont fait subir depuis quatre ans — et dont nous conservons un douloureux souvenir — son clone caquiste et le seul véritable projet de société qui est proposé dans cette élection, celui que le Parti Québécois incarne et qui est l’unique formation politique à pouvoir sérieusement matérialiser », a poursuivi le député sortant de Verchères.

Redonner confiance et voir grand

C’est pourquoi monsieur Bergeron a lancé un vibrant appel à ses concitoyennes et concitoyens en les enjoignant de se prévaloir massivement de leur droit de vote, le 1er octobre prochain: « Je vous invite à appuyer haut et fort le seul parti qui propose une vision d’avenir, un projet définissant la société dans laquelle nous voulons vivre, une société fière de sa différence, de son histoire, de sa langue, de sa culture et de son potentiel économique».

« Pendant les quatre dernières années, les libéraux ont mis de l’avant des idées typiquement caquistes, s’employant à tenter de convaincre la population que l’État québécois est inefficace et dysfonctionnel. C’est ainsi que l’austérité libérale a miné la confiance de la population envers ses institutions, altérant du même coup la fierté éprouvée à leur égard. Le Parti Québécois est la seule formation politique qui s’engage clairement à redonner aux Québécoises et Québécois un État fort au service des gens, et ce, par le biais de mesures sociales, économiques et culturelles porteuses, crédibles, pragmatiques et réalisables. C’est de cette façon que nous pourrons rebâtir le lien de confiance entre la population et son État, de telle sorte de pouvoir, en tant que peuple, recommencer à rêver et à voir grand. Je compte donc sur votre appui de toujours, le 1er octobre prochain », de conclure Stéphane Bergeron.