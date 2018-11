Stéphane Bergeron nommé secrétaire général du CEGEP de Rimouski

Le comité exécutif du Cégep de Rimouski est heureux d’annoncer la nomination de monsieur Stéphane Bergeron à titre de Secrétaire général. Monsieur Bergeron sera notamment responsable de l’organisation, de l’encadrement et des suivis du conseil d’administration et du comité exécutif et prendra en charge la désignation, l’initiation, la formation et l’accompagnement des nouveaux administrateurs. M. Bergeron assurera également la gouvernance et les autres suivis légaux des politiques et directives gouvernementales.

Monsieur Bergeron détient un baccalauréat et une maîtrise en sciences politiques et cumule une trentaine d’années d’expérience.

Au cours de sa carrière, M. Bergeron a notamment été député à la Chambre des communes du Canada et à l’Assemblée nationale du Québec. À ces titres, il a notamment été ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l’Outaouais et membre du Conseil du Trésor, en plus d’avoir été whip en chef dans les deux Parlements. M. Bergeron a également été vice-président, au niveau fédéral, du Comité permanent des Affaires étrangères et du Commerce international, et, à Québec, de la Commission des institutions ainsi que de la Commission de l’économie et du travail. De plus, M. Bergeron a siégé au sein de plusieurs conseils d’administration, dont le Bureau de régie interne de la Chambre des communes et le Bureau de l’Assemblée nationale.

Nous souhaitons à monsieur Bergeron bon succès dans ses nouvelles fonctions et la bienvenue parmi nous! Son entrée en poste est prévue au courant du mois de novembre.