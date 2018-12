Résumé de l’assemblée publique du 11 décembre à Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 11 décembre dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• Le conseil a déposé le budget de la MRC et a autorisé le paiement de la quote-part de la Municipalité pour l’année 2019, soit 3 949 286 $. Les élus ont fait de même en ce qui concerne le budget de la Régie intermunicipale du Centre multisports régional (125 866 $), tout comme celui de la Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable, alors que la contribution pour l’exercice financier 2019 est de 1 336 715 $.

• La Ville a versé une aide financière de 2 527,15 $ à la Paroisse de Sainte-Julie pour l’achat d’un défibrillateur, c’est-à-dire un appareil électronique destiné à rétablir le fonctionnement cardiaque d’une personne qui a subi un malaise.

• Le conseil a versé une aide financière de 1 400 $ à l’organisme Le Groupe Amical de Sainte-Julie pour les dîners mensuels offerts au cours de l’année 2018 et a donné également une aide financière de 200 $ à cet organisme pour le repas des Fêtes du 13 décembre dernier.

Signalisation

• En ce qui concerne la signalisation, les élus ont annoncé les modifications suivantes : installation de deux panneaux de passage pour piétons et marquage d’une traverse piétonnière sur la rue Adélard-Godbout à proximité des adresse 1913 et 1914; deux panneaux « arrêt interdit » du côté nord de la rue des Pervenches; deux panneaux « arrêt interdit » sur la rue Coulombe à partir de l’intersection de la rue Principale afin d’élargir la zone d’arrêt interdit à environ 60 mètres; des panneaux « arrêt interdit en tout temps, excepté poste 2 minutes » sur la rue Borduas devant la boîte postale située à proximité du 2105 de cette rue; des panneaux « stationnement interdit » du côté impair de l’avenue du Lac, à partir de la rue des Tilleuls.

• Le conseil a accordé à Eurovia Québec Construction le contrat pour les travaux de planage et d’asphaltage ainsi que de réfection de pistes cyclables sur diverses rues pour un montant totalisant 634 443,13 $, taxes incluses.

• Sainte-Julie a donné la commande pour l’entretien du réseau d’éclairage public et divers travaux électriques sur le territoire sur demande à la compagnie Groupe DR Électrique pour un montant de 240 728,91 $, toutes taxes incluses.

• La Ville a fait l’acquisition de deux véhicules neufs de type fourgonnette utilitaire à profil bas à la compagnie Jacques Olivier Ford pour un montant de 84 527,32 $, toutes taxes incluses, et a autorisé une dépense pour le lettrage d’une valeur estimée à 2 000 $.

• Les élus ont convenu de nommer les trois rues privées faisant partie de la boucle D du secteur des Pionniers (NDLR : dans le secteur Lumicité situé près de la sortie 105 de l’autoroute 20 et du chemin du Golf) : rue Favreau, rue St-Pierre et rue Williams.

Règlements et projets de règlement

• Le conseil a annoncé son intention d’adopter à une séance ultérieure des amendements afin de modifier les grilles des usages et des normes des zones localisées dans le secteur du nouveau terminus, en plus d’amendements au règlement de zonage afin d’ajouter des dispositions réglementaires concernant les garages résidentiels souterrains et attenants ainsi que des normes visant les garages situés dans le projet du Sanctuaire de la Vallée du Richelieu.

• La Municipalité entend aussi adopter des amendements afin de payer le coût de divers travaux entrepris sur son territoire, soit : la réfection majeure des infrastructures sur la rue de Grenoble ainsi que les frais contingents pour un montant de 2 333 000 $ en autorisant un emprunt à cette fin; les coûts d’inspections télévisées, de nettoyage et de diagnostic des conduites d’égouts ainsi que les frais contingents pour un montant de 100 000 $; les travaux de construction de pistes cyclables ainsi que les frais contingents pour un montant de 486 200 $; la réfection du parc Maurice-Duplessis ainsi que les frais contingents pour un montant de 600 000 $ en autorisant un emprunt à cette fin; le remplacement d’une vanne de contrôle d’un collecteur d’égout sanitaire ainsi que les frais contingents pour un montant de 505 000 $.

• Lors de la séance régulière, le conseil a adopté des règlements pour établir des normes spécifiques à l’usage du cannabis, autoriser la production dans certaines zones agricoles et permettre un seul point de vente sur tout le territoire de la Ville de Sainte-Julie, exclusivement dans une zone à proximité du terminus; modifier les dispositions réglementaires concernant les garages de stationnement attenants ou intégrés aux résidences; permettre un usage d’entreposage extérieur de véhicules neufs dans une zone industrielle; modifier le règlement sur la tarification des différents services municipaux; payer le coût des travaux de réfection majeure des infrastructures sur la rue de la Seigneurie ainsi que les frais contingents pour un montant de 2 850 000 $ en autorisant un emprunt à cette fin; adopter le règlement relatif au traitement des membres du conseil municipal.

(Mention de source : Ville de Sainte-Julie)