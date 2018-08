Résumé de l’assemblée publique à Sainte-Julie

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le 20 août dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• Dans le cadre de la Loi favorisant le respect et la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux pour certains organismes, le conseil a désigné le directeur du Service des ressources humaines à titre de répondant en matière d’accommodement pour la Ville de Sainte-Julie.

• Le conseil a accordé un mandat pour les services professionnels d’ingénierie visant la préparation de plans et devis pour des travaux de remplacement d’une conduite d’aqueduc et de réfection majeure de la chaussée sur une partie de la rue Principale à la firme BHP Conseils pour une somme de 64 213,54 $, taxes incluses. Il autorise également une provision de 10 % pour les services imprévus, soit 6 421,35 $, ce qui porte le montant total à 70 634,89 $.

• Les élus ont rappelé que septembre est le mois de la sensibilisation au cancer de la prostate et ils encouragent la population à accorder généreusement son appui au Réseau du cancer de la prostate Canada.

• La Ville a autorisé le trésorier à emprunter temporairement un montant de 845 000 $ pour le règlement 1210 (projet de construction d’un centre communautaire) et de 300 000 $ pour le règlement 1211 (mise aux normes de l’hôtel de ville).

• Le conseil a approuvé les plans-concept d’affichage pour le Grenier de la Beauté sur le chemin du Fer-à-Cheval; pour le bâtiment commercial comprenant Vivarté –Desormeaux Lemieux – À la portée sur la rue Principale; pour Karaté sportif sur la montée Sainte-Julie; pour Jeux, jouets et cie sur la montée Sainte-Julie et a accepté les modifications apportées aux plans-concept d’aménagement paysager du Salon funéraire Demers.

• Les élus ont donné leur accord pour la démolition des deux résidences situées aux 698 et 708 montée Sainte-Julie.

• Le conseil a autoriser la présentation de la demande de financement – volet protection et mise en valeur des milieux naturels auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour le projet de mise en valeur et d’aménagement phase 2 du parc des étangs Antoine-Charlebois et il a de plus consenti à la présentation d’un dossier de candidature pour une demande de financement visant l’acquisition d’un lot en front de la rue Charlebois et contigu au parc des étangs Antoine-Charlebois.

• Les élus ont accordé les aides financières suivantes : 5 975 $ à plusieurs jeunes athlètes dans le cadre du volet 2 « Soutien à l’excellence » de la Politique d’attribution des subventions du conseil municipal; 5 000 $ à la Maison des jeunes de Sainte-Julie pour l’organisation du Fiest’Ados 2018.

• Le conseil a procédé à la reconnaissance de l’organisme Club de pétanque Sainte-Julie selon la classification “organismes familles et aînés”.

Règlements

• La Ville a annoncé son intention d’adopter des règlements pour : modifier le règlement 1124 relatif au code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Sainte-Julie afin d’y inclure des règles d’après-mandat à l’égard de certains employés; amender le règlement de zonage 1101 afin d’y apporter certaines corrections, modifications, ajouts ou précisions d’ordre général, technique ou administratif en vue d’une meilleure compréhension et application dudit règlement (omnibus); amender le règlement de zonage 1101 afin d’ajouter certaines dispositions à la grille des usages et des normes de la zone C-305 dans le but de permettre la construction d’un bâtiment multifamilial.

• Le conseil a adopté des règlements pour : apporter certaines corrections, modifications, ajouts et précisions au règlement du plan d’urbanisme 1100 ainsi qu’à l’annexe 2 « Programme particulier d’urbanisme (PPU) de l’entrée de ville nord »; ajouter, à titre d’usages spécifiquement permis, les usages de la sous-classe C505 « Service de location », dans la zone C-150 au règlement de zonage 1101; modifier les sections 8 et 9 du chapitre 10 « Dispositions particulières applicables à certaines zones » ainsi que la grille des usages et des normes de la zone C-247, découlant du projet de règlement P1100-6 modifiant le PPU de l’entrée de ville nord du règlement du plan d’urbanisme 1100 ; supprimer la section 6 et modifier les sections 7 et 9, applicables au secteur de l’entrée de ville nord du règlement amendant le règlement sur les usages conditionnels 1107; apporter certaines corrections, modifications, ajouts ou précisions d’ordre général, technique ou administratif en vue d’une meilleure compréhension et application du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 1108; modifier la tarification des différents services municipaux; payer le coût des travaux de réfection de la rue Principale, entre la rue Coulombe et la limite de la municipalité de Saint-Amable ainsi que les frais contingents pour un montant de 3 790 000 $. (Mention de source : Ville de Sainte-Julie)