Nouvelles trousses de stimulation du langage à la bibliothèque de Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

La bibliothèque de Sainte-Julie vous invite à emprunter l’un des dix nouveaux sacs éducatifs « Mission Agent Biblio » visant la stimulation du langage chez les enfants de 0 à 5 ans disponibles à la bibliothèque.

Ces sacs contiennent des jeux, des livres, différents accessoires et un guide qui donne de l’information sur la stimulation du langage ainsi que plusieurs variantes, trucs et astuces aux jeux proposés. Avec cet ajout, la bibliothèque dispose maintenant de vingt trousses.

Les nouveaux thèmes abordés sont le cinéma, les formes et les couleurs, le détective, la découverte des animaux, les maisons, jouons avec les mots, le cirque, les dinosaures, le royaume et les vêtements.

Ces sacs sont accessibles au même titre qu’un livre à la bibliothèque : il suffit d’être membre afin d’en faire l’emprunt. Tous les parents et les intervenants en petite enfance sont invités à visiter la bibliothèque afin de profiter de ces sacs à la fois éducatifs et amusants.