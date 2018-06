Les cadets policiers de retour dans l’agglomération de Longueuil

La nouvelle équipe de 18 cadets policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est entrée officiellement en fonction le 28 mai dernier et effectue désormais ses patrouilles en duo pour la période estivale.

Pour une 5e année consécutive, il y aura donc de nouveaux visages cet été dans les rues et les parcs ainsi que sur les pistes cyclables à Longueuil, Brossard, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert dans l’optique de favoriser une plus grande proximité avec le citoyen tout en renforçant le sentiment de sécurité de la population.

Les cadets se sont, entre autres, vus confier la mission d’échanger avec les jeunes dans les camps de jours, de prodiguer des conseils de sécurité et de prévention aux commerçants ainsi que de seconder les policiers lors de procédures de contournements de circulation.

Les 18 cadets ont également reçu une formation qui leur permettra de sensibiliser les citoyens au respect de certains règlements municipaux tels que le contrôle des animaux, qui représente une grande préoccupation pour le SPAL ainsi que la population, la quiétude dans les parcs et de faire respecter la réglementation au besoin. Les cadets pourront également aider les parents à installer les sièges de sécurité pour enfants dans leur véhicule, puisqu’ils ont reçu une formation spéciale à cet effet cette année.

(Source : Agglomération de Longueuil)