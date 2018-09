Le RTL agit comme transport officiel du Rendez-vous de la mairie le jeudi 6 septembre à Boucherville

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) est fier d’agir à titre de transporteur officiel de la 8e édition du Rendez-vous de la Mairie qui se tiendra à Boucherville le 6 septembre prochain à 20 h au parc de la Rivière-aux-Pins. Pour l’occasion, le RTL offrira un service de navettes gratuites de l’école secondaire De Mortagne et du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois de 18 h 45 à 20 h 15 puis dès la fin du spectacle jusqu’à 22 h 30.

« Profitez du transport en commun gratuit et sans tracas pour vous laisser guider par la musique de l’Orchestre symphonique de Longueuil. Le RTL est heureux d’offrir ce service aux citoyens dans un souci de simplification des accès au site et pour faciliter le stationnement », a souligné Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.

Les navettes pourront être prises aux arrêts habituels de la ligne 80 sur le boulevard De Montarville entre la rue Samuel-De Champlain et le boulevard De Mortagne.

Pour connaître l’horaire des bus, visitez notre site Web, et pour la programmation complète, visitez le site Web de la Ville de Boucherville.

(Source : RTL)