Le conseil municipal de Varennes fait équipe avec Joanie pour la Maison Source Bleue

La jeune Joanie Hogue, 7 ans seulement, veut amasser des fonds pour la Maison de soins palliatifs Source Bleue en prenant part à la grande Marche de solidarité qui se tiendra en mai prochain. La Varennoise n’a pas encore commencé sa marche et pourtant elle n’arrête pas d’avancer!..

Le 16 mars dernier, le conseil municipal de Varennes a annoncé qu’il faisait équipe avec la jeune fille et ses membres invitaient du même coup les citoyens à se joindre à Joanie afin de participer à la grande Marche qui se déroulera le dimanche 7 mai prochain.

Il est à noter que celles et ceux qui souhaitent faire équipe avec la jeune élève de l’école primaire Les Marguerites sont invités faire un don en s’inscrivant sur le site de la Maison Source Bleue à l’adresse :

https://jedonneenligne.org/maisonsourcebleue/campagne/lamarchesourcebleue/equipes/Teams/view/235.

Rappelons que Joanie est l’inventrice des « Push » à beaux rêves, une douce fragrance au parfum de lavande à vaporiser sur l’oreiller ou les peluches afin de laisser place aux beaux rêves. Elle et sa famille ont réussi à vendre pas moins de 114 vaporisateurs, ce qui lui a permis de remettre une somme de 540 $ à l’organisme.

De plus, sa grande sœur Gabrielle et d’autres élèves de l’école secondaire le Carrefour ont décidé d’organiser un lave-auto, le samedi 29 avril prochain, afin d’amasser des fonds pour cette belle cause.

« Nous avons eu énormément d’échos à la suite de la publication de l’article sur Joanie, lance avec enthousiasme sa mère, Mélanie Caron. Pour la tenue du lave-auto, il y a plein de commerces de Varennes qui nous aideront à organiser l’activité, à nourrir les jeunes qui laveront les voitures, à offrir du café pour ceux qui viendront nous encourager, etc. Il y a une belle mobilisation autour de ce projet et nous en sommes très heureux! », de conclure Mme Caron avec un large sourire.