Ouverture des comptoirs de prêt d’équipement hivernal à Varennes

Afin de favoriser la pratique d’activités libres, des équipements de plein air sont disponibles au pavillon Jean Robert (parc de la Commune) et au Polydôme.

Présentez-vous sur place pour emprunter les équipements, 𝐚𝐮𝐜𝐮𝐧𝐞 𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐧’𝐞𝐬𝐭 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐞! La carte loisir ou une preuve de résidence sera exigée et le prêt est d’une durée maximum de 2 heures.

𝐏𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧 𝐉𝐞𝐚𝐧 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭 (𝐩𝐚𝐫𝐜 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞)

𝐉𝐮𝐪𝐮’𝐚𝐮 𝟏𝟎 𝐦𝐚𝐫𝐬 : 𝐬𝐚𝐦𝐞𝐝𝐢 𝐞𝐭 𝐝𝐢𝐦𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐞 𝟏𝟎 𝐡 𝐚̀ 𝟏𝟔 𝐡

𝟒 𝐚𝐮 𝟖 𝐦𝐚𝐫𝐬 : 𝐬𝐩𝐞́𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐥𝐚̂𝐜𝐡𝐞, 𝐩𝐫𝐞̂𝐭 𝐚𝐮 𝐩𝐚𝐫𝐜 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬

– Casques

– Charriot THULE pour enfant avec adaptateur pour ski de fond

– Ensembles de ski de fond

– Fat bikes* : 3 juniors (3 pi 8 po à 4 pi 10 po), 1 adulte petit (4 pi 10 po à 5 pi 4 po) et 1 adulte medium (5 pi 4 po et +)

– Raquettes

– Trottinettes des neiges avec ou sans harnais pour chien

𝐏𝐨𝐥𝐲𝐝𝐨̂𝐦𝐞 – 𝐩𝐚𝐫𝐜 𝐝𝐮 𝐏𝐫𝐞́-𝐕𝐞𝐫𝐭

𝐒𝐞𝐥𝐨𝐧 𝐥𝐞𝐬 𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐝’𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐩𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧

– Aide-patins (support)

– Bâtons de hockey et de ringuette

– Casques avec grille

– Patins

– Protège-coudes

– Protège-cous

– Genouillères

Détails : bit.ly/3W52MUP

https://www.ville.varennes.qc.ca/activites/loisirs-et-sports/sports-et-activites-libres#accordion-61f2aa144eff2