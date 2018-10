Le Club photo de Boucherville en deuil

Une onde de choc s’est récemment propagée au sein du Club photo de Boucherville à la suite du décès de la vice-présidente de l’organisme, Julie Vaillancourt. Celle-ci s’est éteinte le 11 octobre dernier à l’âge de 39 ans, après avoir subi une embolie pulmonaire. « Le club perd une amie, un membre bénévole dévoué et une excellente photographe. Elle était passionnée et amoureuse de la photographie et des oiseaux. C’est une perte énorme pour notre organisme et pour la Société de la promotion de la photographie du Québec. Le talent de Julie a émerveillé tous les clubs photos », souligne sa collègue Mireille Scotto qui l’a côtoyée au sein de ce regroupement de photographes. Les membres du club ont offert, bien sûr, leurs sympathies aux membres de la famille et aux amis de la disparue dont les funérailles seront célébrées dimanche.

Le départ soudain de la vice-présidente du Club photo de Boucherville laissera un grand vide auprès de ses pairs. Elle savait semer autour d’elle la passion de la photographie. Son travail à ce titre a toujours été exemplaire. Aux expositions annuelles de l’organisme, elle recevait souvent le titre de photographe de l’année. Ses photos étaient toujours soignées.

À la fin septembre, le Club photo de Boucherville a remporté le trophée dans la catégorie FOCUS CLUB de l’année au Gala des Prix Focus, organisé par le Musée National de la photographie. Il figurait parmi les six clubs photo du Québec finalistes s’étant le plus illustrés dans les concours provinciaux de la SPPQ (Société de la promotion de la photographie du Québec). Comme vice-présidente responsable des concours pour le Club photo de Boucherville et récipiendaire de plusieurs prix à titre personnel, Julie Vaillancourt avait été chercher ce prix sur scène, accompagnée du président Luc Dubois. La saison du club avait commencé en beauté : Julie avait rapporté le trophée en le brandissant au bout de son bras avec fierté, en criant : « On a gagné! ».