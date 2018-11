La MRC de Marguerite-D’Youville et l’organisme Femmessor Montérégie soutiennent la mise en place du groupe CodEve

Crédit photo : Courtoisie

Le 24 octobre dernier, la MRC de Marguerite-D’Youville organisait une activité de réseautage dont l’invitée principale était Maggy-Nadyne Lamarche, fondatrice et présidente de l’entreprise bien connue Béké-Bobo de Saint-Amable. Cette activité a permis à cinq femmes entrepreneures démarrant leur propre marque de commerce en design et fabrication, de mieux comprendre le parcours menant au succès de Béké-Bobo, ainsi que de partager leurs expériences et leurs défis.

À la suite de cette activité, a eu lieu le lancement de CodEve, un nouveau groupe s’adressant aux femmes en affaires. L’objectif de ce regroupement est de permettre aux femmes entrepreneurs d’échanger, de partager et de faire évoluer leur entreprise dans un esprit d’entraide et de codéveloppement. CodEve se donne pour mission d’offrir aux femmes d’affaires de la région un lieu propice au ressourcement professionnel, un endroit où le partage authentique des expériences vécues devient une source d’inspiration et de développement des compétences entrepreneuriales.

« La MRC de Marguerite-D’Youville est heureuse de collaborer avec Femmessor dans la mise en place de ce groupe en offrant du référencement et du soutien technique, a déclaré M. Martin Damphousse, maire de Varennes. La réalisation d’une telle initiative répond à un besoin exprimé par plusieurs femmes entrepreneures et contribue au développement de notre économie locale ».

CodEve est ouvert à toutes les femmes entrepreneures quel que soit leur secteur d’activité ou leurs années d’expérience. Le regroupement permet tout autant à la travailleuse autonome qu’à la chef d’entreprise de briser l’isolement en créant des occasions d’apprendre sur elle-même à travers les autres et de développer des liens au-delà des apparences.

Pour participer gratuitement à la première rencontre du groupe, prévue à Varennes, le vendredi 23 novembre, de 9 h à 10 h 30, rendez-vous au www.eventbrite.ca et tapez CODEVE dans l’outil de recherche pour vous inscrire. Pour en apprendre davantage sur CodEve, communiquez avec Mme Annie Bouthillette, de ABC Gestion Simplifiée, par courriel à l’adresse ab@abcgestion.ca.