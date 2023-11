Un plan d’adaptation aux changements climatiques pour Sainte-Julie et Varennes

Un nouveau projet collectif a été mis de l’avant par la MRC de Marguerite-D’Youville afin que chacune des six municipalités, dont Sainte-Julie et Varennes, soit dotée d’un plan d’adaptation aux changements climatiques qui sera par la suite présenté à leurs citoyens.

Ce processus est divisé en plusieurs phases et la première étape sera de réaliser une analyse des risques liés à la chaleur qui ne cesse d’augmenter ainsi qu’aux pluies abondantes et imprévisibles, afin d’identifier les populations et les infrastructures vulnérables.

Dans un deuxième temps, un plan d’adaptation aux changements climatiques sera élaboré et celui-ci fera place à des solutions qui seront notamment basées sur la nature ainsi que les infrastructures vertes qui peuvent aider les populations locales à atténuer les effets des changements climatiques.

Une enveloppe de près de 210 000 $ est prévue pour ce projet qui bénéficiera d’une aide financière de 166 000 $ du gouvernement provincial dans le cadre du programme Oasis, alors que la MRC est parmi les premières au Québec à obtenir du financement grâce à ce programme qui découle du Plan pour une économie verte 2030.

Un comité de travail a été formé à cet effet et il est composé des employés issus de divers services municipaux, des délégués de plusieurs ministères, ainsi que des représentants de différentes organisations de concertation, notamment l’organisme de bassin versant COVABAR Richelieu et zone Saint-Laurent, la ZIP des Seigneuries, le CRE Montérégie et le CISSS de la Montérégie-Est.

« La réalisation de ces plans d’adaptation dans nos municipalités nous permettra d’avoir une vision d’ensemble des risques encourus sur notre territoire puis de planifier, dans nos schémas d’aménagement, des mesures atténuantes pour lutter contre les changements climatiques qui surviendront dans les années à venir », a expliqué le préfet de la MRC, Daniel Plouffe.