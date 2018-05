Une grande saison des « cônes orange » en vue en 2018 à Sainte-Julie

Crédit photo : iStock

C’est le printemps et de nombreux travaux « poussent » un peu partout à travers le Québec et Sainte-Julie ne fera pas exception, car plusieurs chantiers sont prévus cette année sur son territoire.

Les travaux les plus importants seront concentrés sur la rue Nobel, entre le chemin du Fer-à-Cheval et la rue Raymond-Blais. La semaine passée, la Ville a rencontré les commerçants concernés par ce dossier. Le chantier devrait s’échelonner du 14 mai à la mi-juillet. À l’ouest du chemin du Fer-à-Cheval, on procédera à des travaux de gainage de conduites d’aqueduc, de planage par endroit et de reconstruction d’autres parties de la chaussée, incluant l’installation d’un mélange d’enrobés bitumineux résistant mieux à la formation d’ornières rue Nobel.

À l’est du chemin du Fer-à-Cheval, les employés municipaux poursuivront dès la mi-juillet les travaux amorcés l’an dernier sur la rue Nobel (planage et asphaltage), entre le chemin du Fer-à-Cheval et la rue Lavoisier. Ceux-ci dureront environ une semaine.

D’autres travaux majeurs seront effectués également sur le boulevard des Hauts-Bois. Le chantier a débuté cette semaine, mais la signalisation de détour avait déjà été installée quelques jours auparavant. On remplacera des conduites d’aqueduc sur cette artère, entre la rue Gilles-Vigneault et l’avenue du Lac, sur une partie du tronçon visé, et il y aura gainage des conduites sur l’autre partie. On procèdera au même moment à des réparations de conduites des égouts sanitaire et pluvial ainsi qu’à des interventions de planage, d’asphaltage et de bétonnage, alors que les ouvriers apporteront des améliorations au garde-corps. La circulation sera maintenue à contresens d’ici la fin prévue des travaux, soit à la mi-juillet.

Finalement, l’aménagement d’une aire de jeux d’eau sur dalle de béton et d’un sentier avec raccordement aux infrastructures existantes se poursuit au parc Joseph-Véronneau et la Ville prévoit terminer le tout d’ici la fin du mois de juin.

De plus, l’installation des luminaires devrait se terminer cette semaine sur les rues Savaria, Gauthier, Décarie et Provost. Il devrait y avoir application de la deuxième couche d’asphalte et des interventions sur la pelouse aux endroits requis au cours de l’été.

Travaux à venir

Plusieurs échéanciers restent à déterminer pour des travaux qui seront entrepris au cours de la saison estivale, notamment sur le boulevard Armand-Frappier. La Ville entreprendra la reconstruction de la chaussée à cet endroit, entre le chemin du Fer-à-Cheval et la rue de Grenoble. On maintiendra la circulation dans les deux sens avec voies restreintes.

Sur la rue Principale, il y aura reconstruction des fondations et asphaltage de cette artère, entre la montée Sainte-Julie et la rue Décarie. Certaines sections de trottoirs seront aussi corrigées.

Afin de faciliter les déplacements des usagers vers le nouveau stationnement incitatif et la zone commerciale voisine, le trottoir sera prolongé sur la rue de Murano jusqu’au carrefour giratoire et le tronçon de la piste cyclopédestre reliant le parc Armand-Frappier au boulevard du même nom sera reconstruit. L’échéancier de ce chantier reste lui aussi à déterminer.

Sur l’avenue Jules-Choquet, il y aura des travaux correctifs visant à réduire la hauteur de la bordure à certains endroits et l’on appliquera une deuxième couche d’asphaltage sur toute la longueur de l’artère. Des interventions seront également réalisées sur divers aménagements et sur certaines pelouses.

Aux abords de l’école du Moulin, les employés municipaux aménageront une piste cyclable dans le cadre du programme En toute confiance vers l’école. Les travaux seront effectués entre les rues Lionel-Groulx et Arthur-Buies, et dans le parc-école du Moulin, entre les rues Lionel-Groulx et Laure-Conan.

La Ville entend également réaménager complètement le parc du Sorbier et les aires de jeux, mais l’échéancier n’est pas encore déterminé.

Finalement, le ministère des Transports effectuera des travaux de planage et d’asphaltage sur le chemin de Touraine, entre les limites de Boucherville et de Saint-Amable, possiblement en 2018, mais cela demeure toutefois à confirmer par le ministère.