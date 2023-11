C’est la fin pour la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée du Richelieu

La Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée du Richelieu fermera ses portes le 31 décembre prochain, ce qui forcera une douzaine de villes de la région qui avaient recours à leurs services, dont Varennes et Sainte-Julie, à trouver un nouveau fournisseur.

Selon le directeur par intérim de la Régie, Jean-Marie Beaupré, plusieurs raisons ont motivé cette décision. « Les services étaient de moins en moins rentables, le financement était difficile, les couts pour rénover les installations qui accueillent les animaux avaient littéralement explosés et le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ mettaient beaucoup de pression et multipliait les inspections pour que nous allions rapidement de l’avant avec d’importantes mises à niveau des bâtiments ».

Le Régie avait été mise sur pied en 2018 sous la forme d’un organisme à but non lucratif (OBNL). 12 municipalités de la région avaient signé des ententes avec la Régie dont Sainte-Julie, Varennes, Saint-Amable, Verchères et Contrecœur, entre autres. Trois autres municipalités avaient aussi recours aux services de la Régie sans en être membres.

La fermeture de la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu signifie du même coup la perte d’environ 15 emplois, que ce soit à la direction ou dans les soins aux animaux ou même dans le personnel dédié à l’adoption à la récupération des animaux, à l’enregistrement ou aux soins aux animaux abandonnés.

En 2022 la Régie avait accueilli 701 chats et 175 chiens.

D’autres ressources

Pour sa part la Ville de Varennes a rapidement réagi et, lundi dernier, les élus ont officiellement mis fin au contrat avec la Régie à compter du 31 décembre prochain mais aussi ratifié un nouveau contrat de service animalier avec la Société de préventive de cruauté envers les animaux de Roussillon, une SPCA située dans le secteur de Delson

Du côté de Sainte-Julie, la ville optera plutôt pour l’organisme Pro Anima qui est située dans la ville voisine de Boucherville.