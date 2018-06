Environ 3000 joueurs de soccer à la Classique de Boucherville

Soccer

Environ 3000 joueurs de soccer de niveau récréatif ont foulé les différents terrains de jeu de Boucherville la fin de semaine des 2 et 3 juin alors que se tenait la 10e édition de la Classique de Boucherville.

Cent-quarante-trois équipes, majoritairement de la Rive-Sud, mais aussi de Montréal, de la Rive-Nord, de Lévis, de Beauport et de l’est de l’Ontario ont participé à l’événement. Deux cent soixante-dix matchs ont été disputés et les équipes féminines de Boucherville ont réussi à se démarquer haut la main.

L’équipe féminine de Boucherville U17 AA a remporté la médaille d’or, alors que les équipes féminines regroupant des joueuses âgées de 9, 10 et 13 ans ont terminé en deuxième position. Chez les garçons, l’équipe des 14 ans a décroché la médaille d’argent.

Première année avec le festival

Les organisateurs de la Classique avaient également pensé aux plus jeunes passionnés du ballon rond et, pour la première fois dans le cadre de la Classique, un festival a été organisé à l’intention des joueurs âgés de 8 ans. Chacune des huit équipes masculines inscrites de cette catégorie a joué trois parties, et tous les joueurs ont reçu des médailles de participation.

La présidente de la Classique de Boucherville 2018, Marie-Pier St-Onge, mentionne que « les participants ont apprécié la qualité des terrains, le fait que les matchs étaient à l’heure et ils ont souligné l’excellente organisation du tournoi.»