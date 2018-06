Daniel Michelin remporte l’investiture du Parti Québécois dans Montarville

Crédit photo : PQ

C’est devant une salle comble au Complexe Volta, entouré de l’ex-députée Monique Richard et de la députée de Taillon, Diane Lamarre, que Daniel Michelin a été élu par acclamation pour représenter le Parti Québécois dans Montarville lors de la prochaine élection. Étaient aussi présents Xavier Barsalou Duval, député fédéral de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères, ainsi que Nicolas Dionne, candidat dans Iberville et Patrick Ney, candidat à l’investiture dans Vachon.

Invitée à prendre la parole, Diane Lamarre a mis l’accent sur l’engagement et le parcours de Daniel Michelin qui est criminologue de formation et expert en protection de la jeunesse. Elle a souligné que le Québec doit relever de nombreux défis en la matière, notamment la lutte à la pauvreté infantile et que l’expérience du nouveau candidat constituera un précieux atout pour soutenir la plateforme du Parti Québécois.

« Changer la société c’est ce que je me suis employé à faire tout au long de ma carrière dans le secteur de la protection de la jeunesse. Jour après jour, j’ai côtoyé la détresse, la violence et les abus de toutes sortes et vu les ravages que cela pouvait causer aux enfants et aux familles », a confié Daniel Michelin devant l’assemblée. Dans son discours passionné, il a annoncé les enjeux clés de la campagne : « Je refuse de baisser les bras devant la question nationale qui n’est toujours pas résolue; je refuse aussi de baisser les bras devant les inégalités sociales qui ne cessent de s’accroître; je refuse de baisser les bras devant la crise climatique dans laquelle nous sommes embarqués de plain- pied… »

En conclusion, il s’est engagé, s’il est élu, à être un député qui sera présent sur le terrain, prêt à agir et prendre position, en collaboration avec ses concitoyens et les élus des autres paliers gouvernementaux, pour améliorer le sort des gens de Montarville. « Je pense que ça devrait être clair pour tout le monde, le vrai rôle d’un député ce n’est pas de rechercher le clip qui va faire les nouvelles, C’est de travailler d’arrache-pied aux enjeux locaux dans l’intérêt de la population », affirme Daniel Michelin.

Au cours des prochaines semaines, le candidat et l’équipe du Parti québécois seront présents sur le terrain, notamment lors des festivités de la Fête nationale. Daniel Michelin

invite les électeurs à suivre sa campagne de près, notamment sur Facebook, pour être tenu au courant des activités estivales. D’ailleurs, la députée Diane Lamarre sera bientôt de retour dans Montarville pour présenter le plan santé du Parti québécois.

(Source : Parti Québécois)