Concours littéraire à la bibliothèque municipale de Boucherville : à la découverte de textes d’auteurs locaux

(Communiqué de la Ville de Boucherville)

La Ville de Boucherville invite la population à la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère afin de découvrir les textes choisis par le jury dans le cadre du concours littéraire Ces mots qui disent et, par la même occasion, à voter pour son coup de cœur.

Les œuvres et leurs auteurs :

Tout vient à point à qui sait attendre, par Mélissa Beaudoin;

Le Juge africain, par André Denis;

Les indomptables, par Georges Parodi;

Ces mots qui chantent et font danser le mot « Aimer », par Rony Saint-Remy.

Rappelons que ce concours lancé à l’automne dernier s’adressait aux résidants de Boucherville, auteurs professionnels et amateurs, intéressés à proposer un texte de 1200 à 1800 mots, du style et du sujet de leur choix. Cette initiative, une première au sein de la municipalité, offre une vitrine au talent littéraire bouchervillois et s’inscrit dans le cadre de l’entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications.

Quand?

Du 13 mars au 16 avril 2017

Où?

À la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère, 1er étage, face au comptoir du prêt

501, chemin du Lac, Boucherville

L’auteur qui aura recueilli le plus de votes se verra remettre la bourse Coup de cœur du public, d’une valeur de 250 $.

Lecture publique

Les quatre textes seront également présentés lors d’une lecture publique professionnelle qui aura lieu le dimanche 23 avril prochain, à 17 h, à l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur.