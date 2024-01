Le Boisé de l’Ocarina finaliste au concours Toponymes coups de cœur 2024

Le Boisé de l’Ocarina, à Boucherville, pourrait remporter le titre de toponyme coup de foudre du public s’il récolte suffisamment de votes d’ici le 1er février.

La Commission de toponymie du Québec a sélectionné 12 toponymes coups de cœur parmi les 1 500 noms de lieux qu’elle a officialisés durant l’année. Ils sont sélectionnés pour leur originalité et leur capacité à inspirer des images fortes ou à mettre en valeur le patrimoine culturel.

En 2023, le Comité de toponymie de Boucherville a nommé ainsi un petit boisé d’une superficie d’environ un hectare situé au 1010, rue Lionel-Daunais (près du Provigo). Il se trouve dans le secteur Harmonie qui possède une thématique se rapportant à des noms de musiciens, de musicologues, d’interprètes lyriques, de chefs d’orchestre, et de compositeurs.

L’ocarina est un instrument de musique à vent. Construit en terre cuite, plus rarement en métal, il a approximativement la forme et les dimensions d’une tête d’oie. Il est percé de huit trous, plus celui de l’embouchure, et produit des sons comparables à ceux de la flûte.

Lors des concerts publics offerts à Boucherville à partir des années 1890, et ce, jusqu’aux années 1950, on pouvait apprécier la sonorité de cet instrument de musique.

Le public est invité à voter pour son nom de lieu préféré parmi ces 12 toponymes d’ici le 1 er février.

Les deux coups de cœur gagnants (celui de la Commission et celui du public) seront dévoilés le 8 février.

Pour voter, il faut consulter le site web Commission de toponnymie- gouvernement du Québec.