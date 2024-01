La Ville de Boucherville lance la 9e édition de son concours photo « Mon Boucherville en hiver ».

Les citoyens sont invités à faire parvenir une photo mettant en valeur les plus beaux points de vue de Boucherville en hiver, sa faune, sa flore, son histoire ou son patrimoine avant le 13 février.

Un comité présélectionnera 10 photos qui seront retenues pour le concours. Dans la semaine du 19 février, la Ville publiera les photos retenues sur sa page Facebook, dans un album nommé « Mon Boucherville en hiver – neuvième édition ». Les abonnés seront ensuite invités à voter pour leur photo préférée en utilisant la mention « J’aime » sur Facebook.

Les 3 photos qui auront récolté le plus de mentions « J’aime » en date du 1er mars 2024, 9 h, pourront être utilisées dans diverses publications de la Ville, et l’une d’entre elles pourrait même être choisie comme photo officielle des prochains souhaits du temps des Fêtes de la Ville de Boucherville.