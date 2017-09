Un arbre bien spécial qui grandira en même temps que ces enfants à Sainte-Julie

Crédit photo : Ville de Sainte-Julie

La Place des générations est un lieu de rencontre inauguré en 2013 pour les familles et on y plante à chaque année un arbre en l’honneur des jeunes Julievillois nés l’année précédente lors d’une courte cérémonie qui se transforme rapidement en avant-midi de plaisir pour les petits et les grands. Pour cette cinquième édition, on n’avait jamais vu autant de parents, d’enfants et… de sourires! Il faut dire que le soleil et le beau temps avaient eux aussi reçu leur petit carton d’invitation!

L’événement a donc eu lieu le dimanche 17 septembre dernier au parc de la Coulée par un temps radieux, mais même celui-ci a été éclipsé par l’ambiance des plus agréables qui régnait sur la Place des générations à cette occasion. Un certificat et un souvenir ont été remis aux jeunes participants et ceux-ci ont pu s’amuser par la suite dans les structures gonflables adaptées spécialement à leur âge et dans les modules de jeux du parc. Leurs parents recevaient aussi un tout petit chêne bicolore qu’ils pourront planter sur leur terrain et celui-ci deviendra l’arbre symbolique de leur enfant afin qu’ils grandissent ensemble.

« Les arbres que vous voyez ici, ils représentent notre jeunesse et grandiront en même temps que vous. Vos parents vous ont fait un beau cadeau en vous inscrivant à ce programme. Ils vous démontrent l’importance des arbres en milieu urbain tout en vous montrant votre enracinement à votre communauté. Lorsque vous viendrez vous promener ici dans plusieurs années, vous pourrez montrer à votre tour à vos enfants “ votre arbre ” et l’importance de ces derniers pour notre environnement », a mentionné Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie, en s’adressant aux dizaines de petits Julievillois présents.

Elle a de plus expliqué que cette activité avait eu lieu dans le cadre du programme Grandir avec mon arbre, une initiative du Comité de l’environnement, dont font partie les conseillères Isabelle Poulet et Lucie Bisson, pour souligner la naissance des petits Julievillois, tout en sensibilisant la population à l’importance des arbres en milieu urbain.

Mentionnons en terminant que cette activité se déroulera à nouveau l’an prochain. Les parents peuvent dès maintenant inscrire leur enfant né ou adopté en 2017 en transmettant leur nom, leurs coordonnées complètes (adresse et numéros de téléphone), le nom complet de l’enfant et sa date de naissance ou d’adoption par courriel à l’adresse clientele@ville.sainte-julie.qc.ca.