Longueuil : la rue Saint-Charles piétonne dès le début de l’été

Pour une troisième année consécutive, la rue Saint-Charles Ouest sera rendue piétonne entre les rues Saint-Sylvestre et Saint-Jacques.

Cette configuration qui sera mise en place entre le 23 juin et le 29 septembre prévoit «un nouveau concept d’aménagements éphémères» avec des espaces dédiés aux terrasses, aux spectacles, aux jeux en libre accès et à la détente.

La Ville a d’ailleurs fait appel à une firme spécialisée en design de l’environnement et en valorisation d’espaces urbains pour la conception et la réalisation d’aménagements urbains éphémères. Elle entend en outre favoriser l’achat local.

«Ce que nous appelons maintenant communément la Zone festive attire des dizaines de milliers de personnes et insuffle un engouement très marqué dans le quartier», a déclaré la mairesse Catherine Fournier, précisant qu’un bilan des trois ans de l’initiative sera réalisé au terme de l’évènement.

En 2023, plus de 200 000 visiteurs ont fréquenté la Zone festive et la Ville souhaite voir augmenter cet achalandage cet été, notamment en attirant plus de visiteurs de la région métropolitaine.

Centaines d’activités

La Zone festive accueillera plus d’une centaine d’activités cet été, incluant entre autres la célébration de la Fête nationale, des spectacles musicaux, le Lumifest, le Festi-Pétanque, des projections de films en plein air, des amuseurs de rue et des parcours guidés.

La Ville mettra par ailleurs en place plusieurs mesures d’atténuation, dont l’ajout de stationnements incitatifs et la gratuité du stationnement sur la rue Saint-Charles.