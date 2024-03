Ouverture hâtive du Parcours du Cerf

Les amateurs de golf peuvent s’en donner à cœur joie en s’élançant du terrain de pratique du Parcours du Cerf à Longueuil, depuis lundi dernier.

«Les employés plus anciens me disent que c’est vraiment l’ouverture la plus hâtive qu’ils ont connu, lance Charles Quesnel, directeur de la Société des rives et parcs de Longueuil et gestionnaire du Parcours du Cerf. En fait, ça fait une dizaine de jours que des gens nous appellent pour nous demander si nous sommes ouverts.»

Avec la météo clémente qui s’annonçait, les responsables du golf ont décidé d’ouvrir les installations du terrain de pratique pour la semaine de relâche. «Ça permet aux jeunes d’être ailleurs que devant un écran d’ordinateur», indique M. Quesnel.

Ouvrir si tôt dans la saison représente quand même son lot de défis. En raison de la boue, explique M. Quesnel, les balles sont plus difficiles à ramasser par les machines. «Elles le seront donc à la main.»

Toptracer

L’ouverture hâtive du terrain de pratique permet aussi au Parcours du Cerf d’inaugurer son Toptracer, un appareil qui permet de suivre les trajectoires des balles. «Plusieurs jeux sont possibles. C’est très ludique comme appareil», affirme M. Quesnel.