Une entente avec Pomerleau et Aecon pour le projet d’expansion du port à Contrecoeur

L’Administration portuaire de Montréal (APM) a annoncé le 29 février qu’elle a conclu une entente avec Constructeurs Terminal de Contrecœur Grand Projet (CTCGP), composé des entreprises Pomerleau et Aecon, qui l’accompagnera dans la conception des travaux en eau de son projet d’expansion à Contrecœur selon une approche de type conception-construction collaborative (« CC collaborative »).



En octobre dernier, l’APM a indiqué qu’elle aurait recours à une approche hybride pour la conception et la construction de son projet d’expansion. Selon cette approche, les travaux terrestres seront réalisés par un partenaire privé ; les travaux en eau (qui incluent la construction des quais et les travaux de dragage) seront quant à eux sous la responsabilité de l’APM avec le soutien de partenaires.



La planification des travaux en eau avec CTCGP, incluant l’évaluation des coûts et l’établissement de l’échéancier, s’effectuera donc au cours des 12 prochains mois. Au terme de cette phase, l’APM vise à attribuer les travaux de construction du quai et le dragage en fonction de ses processus d’approvisionnement et présentera un calendrier de réalisation à jour.



L’APM lancera d’ici l’été 2024 un appel de propositions international sur invitation pour sélectionner un partenaire privé qui s’occupera de la construction terrestre du terminal (cour de conteneurs, bâtiments et services publics et connexion ferroviaire). Ce partenaire privé exploitera et entretiendra aussi le terminal sous une approche CCFEE (construction, conception, financement, entretien et exploitation). Un échéancier des travaux terrestres devrait lui aussi être dévoilé lorsque le résultat de l’appel d’offres sera connu, également d’ici environ 12 mois.



L’APM progresse en parallèle dans l’élaboration des plans de compensation, des programmes de suivi et des mesures d’atténuation qui doivent être réalisés afin de respecter les conditions de la déclaration de décision favorable reçue pour le projet. Les plans de compensation et programmes de suivi, qui sont développés en collaboration avec des experts, sont transmis à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AÉIC) en version finale et rendus publics par la suite, conformément à la procédure établie.