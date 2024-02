Bibli recherche vieilles consoles, manettes et jeux rétro

🎮📚 𝐀𝐩𝐩𝐞𝐥 𝐚̀ 𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐞𝐭 𝐚̀ 𝐭𝐨𝐮𝐭𝐞𝐬! Si vous avez des consoles, manettes et jeux rétro (préférablement de type cassette) qui dorment dans votre garde-robe ou dans le vieux meuble télé du sous-sol et que vous souhaitez vous en départir, apportez-les à la bibliothèque de Varennes. 📚🎮

Nous voulons enrichir notre collection de jeux vidéo en y ajoutant des classiques rétro, afin que les plus (et les moins) jeunes puissent découvrir les joyaux qui ont marqué l’évolution de ce médium captivant.

Rejoignez-nous dans cette aventure et aidez-nous à offrir à tous une expérience inoubliable! 👾