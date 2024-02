Une subvention pour la Coalition pour l’élévation des femmes en technologie

La Coalition pour l’Élévation des Femmes en Technologie franchit une étape cruciale avec l’octroi d’une subvention de 1 000 $ octroyée par Mme Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie. Cette aide financière est destinée à faciliter l’acquisition de matériel de pointe, incluant une presse à chaleur et un graveur laser portatif, en vue de l’établissement d’un FABLAB novateur à Saint-Amable.



Le FABLAB, qui signifie « Laboratoire de fabrication » sera un espace d’innovation technologique où les femmes de Saint-Amable pourront explorer, créer et développer leurs compétences dans le domaine de la fabrication numérique.



Suzanne Roy a exprimé son enthousiasme pour cette initiative en déclarant : « Je suis ravie de soutenir la Coalition pour l’Élévation des Femmes en Technologie dans la création de leur FABLAB. Cet espace offrira aux femmes de notre communauté la possibilité de se familiariser avec des outils de pointe et de libérer leur créativité. »



La subvention permettra à Coalition pour l’élévation des femmes en Technologie d’acquérir une presse à chaleur et un graveur laser portatif, deux équipements essentiels pour la création et la personnalisation d’une variété de projets. Ces outils polyvalents ouvriront de nouvelles opportunités dans des domaines tels que la conception de vêtements personnalisés, la personnalisation d’objets, et bien plus encore.



Francine Essono, présidente de la Coalition pour l’Élévation des Femmes en Technologie, a exprimé sa gratitude envers la députée Suzanne Roy et a souligné l’impact positif que cette subvention aura sur la communauté. « Cet investissement nous permettra d’offrir aux femmes de notre région un espace où elles pourront concrétiser leurs idées, explorer les technologies de fabrication et acquérir des compétences qui les propulseront vers des carrières passionnantes. »



La Coalition pour l’élévation des Femmes prévoit de lancer le FABLAB dans les prochains mois, offrant des sessions de formation et d’exploration pour les femmes intéressées. Cette initiative renforcera non seulement les compétences technologiques, mais contribuera également à l’autonomisation des femmes dans le domaine de la fabrication numérique.



L’aide financière accordée, via le programme de soutien à l’action bénévole (SAB), marque un chapitre important dans l’histoire de la Coalition pour l’Élévation des Femmes en Technologie. Grâce à cet appui, le FABLAB deviendra un incubateur d’idées novatrices, favorisant l’inclusion et l’autonomisation des femmes dans le domaine technologique.