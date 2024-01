Opération Nez Rouge : plus de 1000 raccompagnements sur la Rive-Sud

La campagne 2023 de l’Opération Nez rouge Longueuil-Rive-Sud a été « un succès sur toute la ligne », estiment les organisateurs.

Durant les 17 jours de la campagne, 534 bénévoles et 240 équipes ont raccompagné 1 041 automobilistes. Les dons volontaires des automobilistes raccompagnés ont d’ailleurs permis d’amasser plus de 28 000$, montant qui sera remis au Club de natation Velox de l’arr. de Saint-Hubert, qui organise l’opération.

Les organisateurs soulignent que les soirées ont eu lieu sans problème, la météo et les conditions routières étant favorables à la conduite. Ils se disent en outre satisfaits de la présence des bénévoles, qui ont bien répondu à l’appel lancé lors de la campagne.

« Il va sans dire que le nombre de raccompagnements possible augmente avec le nombre de bénévoles, mais notre équipe a aussi développé une expertise avec les technologies rendant efficaces la répartition des demandes et la communication tant avec les clients que les équipes sur la route », affirme Cynthia Chartrand Jetté, directrice des opérations au Club Velox et coordonnatrice de l’Opération Nez rouge.

Rappelons que l’Opération Nez Rouge Longueuil-Rive-Sud est passée de 5 villes desservies à 18 cette année, en plus d’avoir une nouvelle centrale d’opérations et un projet-pilote d’application mobile.