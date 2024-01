Rétro 2023: achalandage accru dans les piscines

Le Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier (CALEC) a connu une grande affluence au début de L’année. Plusieurs piscines des villes voisines étaient fermées pour des travaux de rénovation, ou, contrairement à celle de Boucherville, n’offrent pas suffisamment de plages horaires pour la nage en couloir, ce qui a amené de nouveaux baigneurs.

La situation a suscité plusieurs plaintes de la part des nageurs bouchervillois. Afin de leur donner priorité, la Ville a haussé ses tarifs de près de 200 % pour les non-résidents, et a abaissé ceux des résidents.

Projet à Sainte-Julie

Sainte-Julie a sur la table de travail un projet de rénovation de la piscine intérieure avec ajout d’un gymnase double et de quatre salles multisports évalué à 27,8 M$.

De nombreux citoyens ont réagi. Ils ont plutôt dit souhaiter l’agrandissement de leur piscine ou l’ajout d’un deuxième bassin.

Une piscine olympique à l’extérieur

La piscine extérieure située au CALEC construite en 1966 a besoin d’être mise à niveau. Boucherville souhaite profiter de ces travaux pour également doubler sa superficie, de 25 à 50 mètres, et ajouter un système géothermique.

Un contrat est accordé à la firme Blouin Tardif architecture environnement inc pour la réalisation d’une étude de faisabilité, et une demande de subvention est adressée au gouvernement du Québec. Le projet est évalué à 9,5 M$.

Les clôtures de la discorde

Deux Bouchervillois ont mené une bataille contre la règlementation provinciale qui imposera l’obligation de clôturer une piscine même si le terrain de leur propriété est déjà clôturé. Ils ont lancé une pétition. Ils sont d’avis que d’imposer la construction d’une nouvelle clôture ne réglera pas le problème des noyades.