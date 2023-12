Les navettes fluviales de Boucherville : plus de 160 000 passages

Les navettes fluviales ont connu un achalandage record l’été dernier à Boucherville. La navette reliant Boucherville au quai Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port de Montréal, a atteint près de 100 000 passages comparativement à un peu moins de 60 000 en 2022. La liaison entre Boucherville et le parc Bellerive, dans l’est de Montréal, a aussi connu une forte augmentation. Le nombre de passages est passé de 20 000 à plus de 60 000 cette année.

Pour les six liaisons offertes, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)dresse un bilan positif de la saison 2023. L’achalandage a atteint un record avec plus de 422 000 passages. En comparaison, l’année 2022 comptait environ 256 000 passages. Cela correspond à une augmentation de 65 % par rapport à l’année précédente qui représentait le précédent sommet d’achalandage.

La pointe de l’achalandage a été observée en juillet et en août. Les fins de semaines ont été les plus achalandées, atteignant près de 4 déplacements sur 10. 90 % des déplacements ont été effectués pour des motifs récréotouristiques.

« Nous avons su développer un véritable réseau avec des horaires et des tarifs intéressants pour les allers-retours au travail, des destinations de loisir comme l’île Sainte-Hélène ou l’île Charron, ou encore simplement pour profiter de l’expérience sur le fleuve. Avec les travaux en cours au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, nous nous sommes assurés de bonifier les liaisons, notamment avec la gratuité du trajet entre Mercier et Boucherville et l’ajout d’un arrêt à Varennes », a déclaré par voie de communiqué la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable Geneviève Guilbault.

Le directeur général de l’ARTM, Benoît Gendron, a, pour sa part, confirmé que le projet se poursuivra l’an prochain.