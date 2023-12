15 amis en tournée à Boucherville

Une quinzaine d’amis de Boucherville qui se sont connus au secondaire ont fait leur tournée annuelle des lieux de divertissement situés à Boucherville pour une dixième année consécutive.

Le samedi 9 décembre, ils ont débuté la soirée en allant casser la croûte à la plus vielle pizzéria de la ville, Chez Milan. Ils sont ensuite débarqués au mythique pub Le Vieux où les Bouchervillois d’à peu près toutes les générations y ont passé leur jeunesse. La tournée s’est poursuivie dans une dizaine d’autres lieux, là où ils se réunissaient quand ils étaient dans la jeune vingtaine.

Le groupe conduit par deux chauffeurs désignés a également fait un arrêt au salon de quilles Volta. Surprise ! Le maire de Boucherville, Jean Martel, s’y est pointé… vers minuit. « On l’avait invité, mais on ne l’attendait pas car on nous avait dit qu’il avait un souper à la FADOQ. Il a pris une bière et un shooter avec nous, et on a jasé longtemps ensemble », précise Alexandre Philie-Dufour.