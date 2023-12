Varennes ne veut pas perdre Contrecoeur !

Pas question pour la Ville de Varennes que sa voisine Contrecœur ne soit plus dans la circonscription provinciale de Verchères. Pas question non plus que Contrecœur quitte la MRC Marguerite d’Youville.

À l’instar des autres municipalités de la MRC, Varennes demande officiellement au directeur général des élections de ne pas soustraire la Ville de Contrecœur du comté de Verchères pour rattacher celle-ci à la circonscription voisine de Richelieu. Les élus ont adopté une résolution en ce sens, lundi dernier.

Le processus de révision de la carte électorale provinciale a récemment été lancé et 55 circonscriptions, dans toute la province, devraient être touchées. Le scénario local voudrait que Contrecœur change de circonscription en raison de l’augmentation de la population dans les villes de la région.

La circonscription de Verchères est actuellement constituée des villes de Varennes, Verchères, Contrecœur, Calixa-Lavallée, Saint-Amable et Sainte-Julie.