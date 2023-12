La Grande guignolée des médias bat son plein !

La collecte de rue de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud bat son plein depuis ce matin et la population est invitée à être généreuse pour les familles défavorisées.

Depuis plusieurs années, Gravité Média est partenaire de cette vaste campagne, qui en est cette année à sa 22e édition.

Des journalistes du Courrier du Sud et de La Relève se sont réunis avec l’équipe du FM 103,3, les porte-paroles officiels et partenaires, ainsi que le fondateur de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud Jean-Marie Girard et la mairesse de Longueuil Catherine Fournier pour la traditionnelle photo soulignant cette belle collaboration.

Les fonds et denrées récoltées par la Grande guignolée des médias de la Rive-Sud seront remis aux organismes de l’agglomération de Longueuil qui viennent en aide aux personnes et familles défavorisées. L’objectif est de 450 000$.

Depuis le début de la GGMRS, ce sont plus 7,3 M$ qui ont été amassés, dont plus de 570 000$ en 2022. Il est possible de faire des dons jusqu’au 30 décembre.