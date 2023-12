Autoroute 20 est à Sainte-Julie: une voie réservée temporaire pour les autobus et les taxis

Dans le but d’aider à rendre plus fluide la circulation routière sur l’autoroute 20 en direction est à la hauteur de Sainte-Julie, une portion de la voie réservée qui est en construction sera temporairement ouverte aux autobus et aux taxis pendant la période hivernale.

Le chantier de 154,8 M$ sur cette artère névralgique est en pause pour les prochains mois, mais trois kilomètres de voie réservée, de la rue Principale au chemin du Fer-à-Cheval, seront accessibles pour les autobus et les taxis du 1er décembre jusqu’en avril 2024.

Selon le ministère des Transports, cette mesure devrait améliorer la circulation à cet endroit, particulièrement à l’heure de pointe du soir, où le trafic est souvent dense. Au cours de cette pause hivernale, les entraves sur l’A-20 seront levées et la configuration des voies de circulation reviendra à la normale. Au printemps, cette portion de trois kilomètres sera temporairement fermée lors de la reprise des travaux.

Rappelons que l’ensemble de ce vaste projet permettra, d’ici 2027, d’ajouter une voie réservée sur l’autoroute 20 en direction est, entre l’autoroute 30 à Sainte-Julie et la route 223 à Belœil. D’une longueur de 13 kilomètres, elle sera aménagée à gauche des voies de l’A-20 et sera ouverte aux autobus, au covoiturage (2 personnes et plus) et aux taxis.

Le ministère entend également prolonger une voie de circulation sur une longueur de quatre kilomètres, entre les bretelles des sorties 102 à Sainte-Julie et 105 à Saint-Mathieu-de-Belœil.