Une œuvre de l’artiste-peintre julievilloise Lucie Rochon pour orner une cartes de vœux

Le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, a choisi une œuvre de l’artiste-peintre julievilloise, Mme Lucie Rochon, pour orner l’une de ses cartes de vœux. «Cette toile de Mme Rochon, intitulée très justement ‘‘Festivités musicales’’, m’a séduit de par les couleurs vives et le mouvement qu’elle dépeint, et qui évoquent la gaieté de célébrations comme celles entourant un anniversaire de naissance. Alors que les nouvelles qui nous parviennent ces jours-ci sont des plus moroses, il est réconfortant de pouvoir porter son regard sur la beauté du monde, laquelle transparaît dans les œuvres d’art, dont celle-ci, qui est lumineuse et pleine de vie», de souligner M. Bergeron.



«J’ai l’habitude de dire que l’art et la culture sont l’âme d’un peuple. C’est ce qui, par-delà les différences individuelles, lie entre elles chacune des personnes qui composent une nation. C’est ce qui forge leur sentiment d’appartenance, leur permet de s’identifier et de se reconnaître entre elles, peu importe où elles se trouvent dans le monde. Cette année, le thème de la Fête nationale du Québec était ‘‘entrez dans la danse’’ et qui dit danse, dit musique… Or, la musique met de la couleur dans nos vies. Dès lors, pourquoi ne pas mettre la musique en couleurs? C’est cette idée que Mme Rochon a voulu développer dans cette œuvre, qui combine au moins deux composantes de la culture: la peinture et la musique, qui, dit-on, adoucit les mœurs. Nul doute que la musique constitue un élément fondamental de ce qui constitue l’âme d’un peuple, comme on a pu le voir avec cette bouleversante communion ayant balayé le Québec suite au décès du chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay. Pour Lucie Rochon, la couleur est source d’énergie et de lumière, et c’est la couleur qui détermine les formes, au gré de l’élan de ses pinceaux et de son imagination. Au final, cette toile respire la fête, la beauté, la joie et le bonheur, tout comme la musique, qui en fut l’inspiration. Il nous est donc impossible de ne pas être transporté par cette œuvre», d’ajouter le député de Montarville.



«Pour chacune de mes œuvres, je me laisse guider par mon intuition, mon inspiration… On peut remarquer plusieurs détails dans cette toile, comme le changement de couleurs et les notes de musiques en filigrane. L’œuvre joue sa propre mélodie telle une partition», explique Mme Rochon, qui a été attirée par le dessin et les arts graphiques dès son jeune âge. C’est une artiste autodidacte, qui, après une carrière professionnelle bien remplie, a décidé de se consacrer à son art. Pour elle, chaque toile constitue un nouveau défi qu’elle s’emploie à relever avec passion et imagination, en se laissant bercer par l’instant présent.



«L’optimisme porté par cette toile me semble des plus opportuns. En cette période trouble, notamment avec les conflits et autres incertitudes qui secouent notre monde, il est bon pour l’âme de pouvoir contempler des œuvres comme celle de Mme Rochon. Il y a d’ailleurs près de trois décennies que je m’emploie à faire découvrir, par le biais de cartes de vœux et d’expositions temporaires au bureau de circonscription, le fruit du travail et de l’immense talent d’artistes locaux. À titre de parlementaire, il m’apparaît essentiel de contribuer à la vitalité de la vie culturelle dans notre milieu, sans quoi, le risque est de la voir s’étioler peu à peu… ce qui serait un désastre non seulement pour les amateurs d’art, mais pour l’ensemble de notre peuple. D’autres projets pour soutenir nos artistes sont toujours dans les cartons; il importe donc de demeurer à l’affût», de conclure Stéphane Bergeron.