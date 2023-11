Premier budget participatif: les Bouchervillois invités à proposer des projets

La Ville de Boucherville lance son premier budget participatif. L’idée est de permettre aux citoyens de soumettre des projets qu’ils souhaiteraient voir dans leur ville et qui contribueraient au mieux-être collectif.

Les projets doivent s’inscrire dans l’une des quatre thématiques suivantes: développement durable et environnement; sécurité publique; vie communautaire et animation de la vie de quartier; jeunesse (12-17 ans).

Les idées sont acceptées jusqu’au 20 janvier. Elles seront évaluées et celles qui auront été sélectionnées seront ensuite soumises à un vote du public le printemps prochain. Le ou les projets gagnants seront réalisés en 2024-2025.

Une enveloppe de 150 000 $ issue du budget d’immobilisations de la Ville permettra de financer les idées choisies par les Bouchervillois.

La population peut proposer ses idées sur la plateforme de consultation publique de la Ville, Trait d’union, ou remplir un formulaire papier disponible dans les édifices municipaux.